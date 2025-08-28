Маротта о жеребьевке ЛЧ: «Новый формат сложен – важно встречаться с соперниками, когда «Интер» в лучшей форме. У Киву есть опыт, он выигрывал турнир»
Президент «Интера» Беппе Маротта высказался о жеребьевке Лиги чемпионов.
Жеребьевка общего этапа турнира состоялась сегодня в Монако.
«Интер» дома примет «Ливерпуль», «Арсенал», «Славию» из Праги и «Кайрат». На выезде команда Кристиана Киву встретится с «Боруссией» Дортмунд, «Атлетико», «Аяксом» и «Юнионом».
«Мы стабильно представляем Италию, и именно наша команда чаще других представляла ее в Лиге чемпионов в последние годы.
У Киву есть опыт, он выигрывал Лигу чемпионов и знает, как противостоять соперникам.
Новый формат сложен, важно встречаться с противниками, когда мы в лучшей форме», – сказал Маротта.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Даниеле Мари
