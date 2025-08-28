«Интер» в ЛЧ сыграет с «Ливерпулем» и «Арсеналом» дома и с «Атлетико» и «Боруссией» на выезде
«Интер» сыграет с чемпионами Англии в Лиге чемпионов.
Финалисты предыдущего розыгрыша ЛЧ на церемонии жеребьевки узнали, с кем сыграют на общем этапе в сезоне-2025/26.
В Милан к «нерадзурри» приедут «Ливерпуль», «Арсенал», «Славия» Прага и «Кайрат», а на выезде «Интер» встретится с «Боруссией» Дортмунд, «Атлетико», «Аяксом» и «Юнионом».
