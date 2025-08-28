Хавертца прооперируют из-за травмы колена. Форвард «Арсенала» не пропустит много времени
Кай Хавертц перенесет операцию из-за проблем с коленом.
Неделю назад стало известно, что у нападающего «Арсенала» травма колена.
По данным The Athletic, немца прооперируют. Процедура не будет значительной. Не ожидается, что Хавертц пропустит много времени.
В прошлом сезоне Кай не играл с начала февраля до второй половины мая из-за травмы задней поверхности бедра. Статистику 26-летнего игрока можно найти здесь.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: The Athletic
