Хавертца прооперируют из-за травмы колена. Форвард «Арсенала» не пропустит много времени

Кай Хавертц перенесет операцию из-за проблем с коленом.

Неделю назад стало известно , что у нападающего «Арсенала » травма колена.

По данным The Athletic, немца прооперируют. Процедура не будет значительной. Не ожидается, что Хавертц пропустит много времени.

В прошлом сезоне Кай не играл с начала февраля до второй половины мая из-за травмы задней поверхности бедра. Статистику 26-летнего игрока можно найти здесь .