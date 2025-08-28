«Арсенал» сыграет с «Баварией» и «Атлетико» дома в общем этапе ЛЧ, с «Интером» и «Брюгге» – на выезде

Определились соперники «Арсенала» на общем этапе Лиги чемпионов.

Сегодня в Монако проходит жеребьевка турнира.

В общем этапе Лиги чемпионов «Арсенал » проведет домашние матчи с «Баварией», «Атлетико », «Олимпиакосом» и «Кайратом ».

На выезде лондонский клуб сыграет с «Интером », «Брюгге», «Славией» Прага и «Атлетиком».

На общем этапе каждая команда проведет по 8 матчей: 4 дома, 4 на выезде.

Все 36 клубов ранжируются в общей таблице. Напрямую в 1/8 финала выходят команды, занявшие 8 первых мест. Команды с 9-го по 24-е место проведут спаренные стыковые матчи. Команды с 25-го по 36-е места выбывают из еврокубков.