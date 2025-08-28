«Байер» о жеребьевке ЛЧ: «Только бы не «Гримсби»

«Байер» пошутил на тему предстоящей жеребьевки Лиги чемпионов.

Леверкузенцы отреагировали на вылет «Манчестер Юнайтед» из Кубка английской лиги от «Гримсби Таун» (2:2, 11:12 по пенальти).

«Просто надеемся, что нам достанется не «Гримсби»...» – говорится в записи, опубликованной на странице «Байера» в X.

Напомним, немецкий клуб этим летом возглавил бывший главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг.

«Гримсби» исторически доминирует над «МЮ». А вы смеялись