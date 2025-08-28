Аморим о поражении от «Гримсби»: «Хотел бы сказать умные и важные вещи. Но мне нечего сказать. Нечего. Очень жаль болельщиков «МЮ»
Рубен Аморим дал комментарий после поражения от «Гримсби».
«Манчестер Юнайтед» проиграл команде из четвертого дивизиона Англии (2:2, 11:12 по пенальти) в матче второго раунда Кубка английской лиги.
«Я главный тренер. Моя задача – разобраться с тем, что произошло. Мне очень жаль наших болельщиков. Давайте сконцентрируемся на следующем матче.
Я хотел бы сказать умные и важные вещи. Но мне нечего сказать. Нечего. И это самая большая проблема. Вижу одни и те же ошибки, и ничего не могу сказать в этот момент. Мне жаль наших болельщиков.
Нельзя все изменить за одно лето. Но нужно выигрывать матчи. И нужно не показывать такую игру. Считаю, что это уже предел.
Думаю, что что-то должно измениться», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Manchester Evening News
