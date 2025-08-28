  • Спортс
  «МЮ» впервые вылетел из Кубка английской лиги от команды 4-го дивизиона. Команда Аморима проиграла «Гримсби»
«МЮ» впервые вылетел из Кубка английской лиги от команды 4-го дивизиона. Команда Аморима проиграла «Гримсби»

«Манчестер Юнайтед» проиграл команде из четвертого английского дивизиона.

Команда тренера Рубена Аморима уступила «Гримсби Таун» (2:2, 11:12 по пенальти) в матче второго раунда Кубка английской лиги.

Манкунианцы впервые в рамках турнира вылетели от команды четвертого дивизиона Англии.

В нынешнем сезон «Манчестер Юнайтед» еще не выиграл ни одного из трех матчей (1 ничья, 2 поражения).

Позор «МЮ»: вылетели от 4-й лиги. Кааак?

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Squawka
