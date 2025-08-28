Севикян интересен «Блэкберну». «Ференцварош» готов продать Эдгара за 4 млн евро (Legalbet)
Эдгар Севикян может продолжить карьеру в Чемпионшипе.
Как сообщает Legalbet, с полузащитником связывался «Блэкберн». «Ференцварош» готов продать 24-летнего игрока за 4 млн евро.
Футболиста сборной Армении предлагали клубам из середины таблицы Мир РПЛ, но прийти к соглашению насчет условий контракта сторонам не удалось.
Отмечается, что Севикян хочет зарабатывать 600 000 евро в год.
Севикян близок к аренде в «Акрон» из «Ференцвароша» за 250 тысяч евро с опцией выкупа за сумму чуть более 1 млн (Иван Карпов)
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Legalbet
