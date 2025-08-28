Севикян интересен «Блэкберну». «Ференцварош» готов продать Эдгара за 4 млн евро (Legalbet)

Эдгар Севикян может продолжить карьеру в Чемпионшипе.

Как сообщает Legalbet, с полузащитником связывался «Блэкберн ». «Ференцварош» готов продать 24-летнего игрока за 4 млн евро.

Футболиста сборной Армении предлагали клубам из середины таблицы Мир РПЛ, но прийти к соглашению насчет условий контракта сторонам не удалось.

Отмечается, что Севикян хочет зарабатывать 600 000 евро в год.

Севикян близок к аренде в «Акрон» из «Ференцвароша» за 250 тысяч евро с опцией выкупа за сумму чуть более 1 млн (Иван Карпов)