Севикян ушел из «Локомотива» после аренды и вернулся в «Ференцварош». У вингера один ассист в 14 матчах сезона РПЛ
Полузащитник Эдгар Севикян покидает «Локомотив».
«Сотрудничество с полузащитником завершилось в связи с истечением срока действия арендного соглашения. Игрок вернется в венгерский «Ференцварош».
В минувшем сезоне наш воспитанник принял участие в 20 матчах и сделал 4 голевые передачи.
Благодарим Эдгара за выступление в составе «Локо»! Пусть все сложится в дальнейшем 🤝», – говорится в сообщении московского клуба.
В 14 матчах завершившегося сезона РПЛ Севикян отдал одну результативную передачу. Статистику 23-летнего вингера можно найти здесь.
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Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: телеграм-канал «Локомотива»
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