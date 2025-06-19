Севикян ушел из «Локомотива» после аренды и вернулся в «Ференцварош». У вингера один ассист в 14 матчах сезона РПЛ

Полузащитник Эдгар Севикян покидает «Локомотив».

«Сотрудничество с полузащитником завершилось в связи с истечением срока действия арендного соглашения. Игрок вернется в венгерский «Ференцварош ».

В минувшем сезоне наш воспитанник принял участие в 20 матчах и сделал 4 голевые передачи.

Благодарим Эдгара за выступление в составе «Локо »! Пусть все сложится в дальнейшем 🤝», – говорится в сообщении московского клуба.

В 14 матчах завершившегося сезона РПЛ Севикян отдал одну результативную передачу. Статистику 23-летнего вингера можно найти здесь .