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Отец Севикяна о решении «Локо» не выкупать права на хавбека: «У Эдгара контракт с «Ференцварошем». Клуб и тренер рассчитывают на него»

Отец Эдгара Севикяна высказался о будущем своего сына.

Ранее спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов заявил, что клуб не будет выкупать полузащитника «Ференцвароша», выступавшего за железнодорожников на правах аренды.

 «У Эдгара действующий контракт с «Ференцварошем». Клуб и главный тренер рассчитывают на него и ждут, когда он присоединится к команде на сборах. Это произойдет после игр сборной», — сказал Мартирос Севикян.

В 14 матчах минувшего сезона РПЛ за «Локог» на счету Севикяна 1 ассист.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
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