Отец Севикяна о решении «Локо» не выкупать права на хавбека: «У Эдгара контракт с «Ференцварошем». Клуб и тренер рассчитывают на него»

Отец Эдгара Севикяна высказался о будущем своего сына.

Ранее спортивный директор «Локомотива » Дмитрий Ульянов заявил , что клуб не будет выкупать полузащитника «Ференцвароша », выступавшего за железнодорожников на правах аренды.

«У Эдгара действующий контракт с «Ференцварошем». Клуб и главный тренер рассчитывают на него и ждут, когда он присоединится к команде на сборах. Это произойдет после игр сборной», — сказал Мартирос Севикян.

В 14 матчах минувшего сезона РПЛ за «Локог» на счету Севикяна 1 ассист.