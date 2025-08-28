Севикян близок к аренде в «Акрон» из «Ференцвароша» за 250 тысяч евро с опцией выкупа за сумму чуть более 1 млн (Иван Карпов)
Эдгар Севикян близок к переходу в «Акрон».
Тольяттинский клуб арендует 24-летнего полузащитника «Ференцвароша» за 250 тысяч евро с опцией выкупа за сумму чуть более 1 млн, сообщает инсайдер Иван Карпов.
Стороны находятся на финальном этапе переговоров.
Прошлый сезон Севикян провел в «Локомотиве», за который сыграл 14 матчей в Мир РПЛ, отметившись одной результативной передачей. Его подробная статистика – здесь.
Да
Нет
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости