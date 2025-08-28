Севикян близок к аренде в «Акрон» из «Ференцвароша» за 250 тысяч евро с опцией выкупа за сумму чуть более 1 млн (Иван Карпов)

Эдгар Севикян близок к переходу в «Акрон».

Тольяттинский клуб арендует 24-летнего полузащитника «Ференцвароша » за 250 тысяч евро с опцией выкупа за сумму чуть более 1 млн, сообщает инсайдер Иван Карпов.

Стороны находятся на финальном этапе переговоров.

Прошлый сезон Севикян провел в «Локомотиве », за который сыграл 14 матчей в Мир РПЛ , отметившись одной результативной передачей. Его подробная статистика – здесь .