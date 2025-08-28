«Месси вновь показал, почему он величайший футболист в истории». Де Поль о дубле Лео в полуфинале Кубка лиг

Родриго Де Поль назвал Лионеля Месси величайшим футболистом в истории.

Нападающий «Интер Майами» сделал дубль в полуфинальном матче Кубка лиг против «Орландо Сити » (3:1).

При счете 0:1 в пользу соперника Лионель Месси сначала на 77-й минуте реализовал пенальти, а на 88-й минуте аргентинец сделал дубль.

«Лео Месси вновь показал, почему он является величайшим игроком в истории этого спорта. Он всегда действует решительно, как и на чемпионате мира», – сказал полузащитник «Интер Майами » Родриго Де Поль .

«Интер Майами» вышел в финал Кубка лиг во 2-й раз за 3 последних турнира. Месси сделал дубль за 11 минут против «Орландо Сити», превратив 0:1 в 2:1