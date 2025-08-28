  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
33

«Интер Майами» и «Сиэтл» 31 августа сыграют в финале Кубка лиг. У «Саундерс» 1 поражение в 14 матчах после клубного ЧМ

«Интер Майами» сыграет против «Сиэтл Саундерс» в финальном матче Кубка лиг.

В полуфинальных матчах «Интер Майами» обыграл «Орландо Сити» (3:1), а «Сиэтл Саундерс» победил «Лос-Анджелес Гэлакси» (2:0).

Финальная игра пройдет 31 августа в Сиэтле.

Добавим, что «Саундерс» проиграли лишь 1 из 14 последних матчей после клубного чемпионата мира (10 побед, 3 ничьих и 1 поражение).

Для «Интер Майами» и «Сиэтла» это второй финал Кубка лиг в истории клубов.

«Саундерс» в 2021 году проиграли мексиканскому «Леону» (2:3). «Интер Майами» выиграл трофей в 2023 году, обыграв «Нэшвилл» (2:1, по пенальти).

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
