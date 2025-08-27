Кейн не реализовал 2-й пенальти, но забил победный гол в матче Кубка против «Веэна»

Харри Кейн не реализовал пенальти в матче Кубка Германии.

«Бавария » в гостях обыграла «Веэн » (3:2) из 3-й лиги в 1-м раунде турнира. Спортс’‘ провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Нападающий мюнхенцев открыл счет, забив с пенальти на 16-й минуте.

Второй одиннадцатиметровый Кейн заработал на 76-й минуте, получив удар в ногу шипами. Англичанин снова взялся исполнять удар, но его отразил голкипер хозяев Флориан Штритцель. Вратарь также отреагировал на добивание и вынес мяч с ленточки.

На 94-й минуте Кейн забил победный гол.