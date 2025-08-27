Талалаев о 0:2 с ЦСКА: «Для Кубка и вторых составов «Балтика» играла неплохо. Единственное, что 4 пенальти в трех кубковых играх – многовато»
Андрей Талалаев прокомментировал поражение «Балтики» в матче с ЦСКА.
В 3-м туре группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России калининградцы уступили со счетом 0:2.
– Если убрать счет, содержание игры принесло удовлетворение?
– Я поблагодарил за хорошую игру, за 60 минут футбола, который демонстрировали. Для Кубка и вторых составов мы неплохо играли. Понятно, что у них молодежь немного сильнее. Нам бы хотелось, чтобы наша молодежь прогрессировала быстрее.
Могу сказать единственное, что четыре пенальти в трех кубковых играх – это многовато, – сказал главный тренер «Балтики».
Да
Нет
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости