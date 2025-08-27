ЦСКА при Челестини не уступил в игровое время ни разу за 10 матчей. Дальше – «Краснодар» c 6 победами подряд
ЦСКА провел 10 матчей без поражений в игровое время.
Команда Фабио Челестини сегодня победила «Балтику» (2:0) в FONBET Кубке России.
В общей сложности армейцы провели в текущем сезоне десять матчей. Они одержали семь побед, два раза сыграли вничью и уступили «Акрону» по пенальти в Кубке после ничьей в игровое время.
31 августа ЦСКА встретится с «Краснодаром» в чемпионате. «Быки» выиграли 6 матчей подряд с общим счетом 21:3.
Да
Нет
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости