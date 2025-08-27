Челестини про 2:0 с «Балтикой»: «Заслуженная победа ЦСКА. Матч был боевым, соперник оказывал давление, но подустал»
Фабио Челестини считает победу над «Балтикой» (2:0) заслуженной.
«Матч был очень боевым, но нам было тяжело с мячом под контролем, соперник оказывал определенное давление.
Во втором тайме калининградцы немного подустали, мы смогли создать свои моменты. Мне кажется, что мы одержали заслуженную победу», – сказал главный тренер ЦСКА.
Да
Нет
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости