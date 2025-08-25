Онана не покинет «МЮ» в случае подписания Ламменса. Клуб не получал предложений по голкиперу (GiveMeSport)
Андре Онана не покинет «Манчестер Юнайтед» этим летом.
Ранее сообщалось, что «МЮ» согласовал контракт с вратарем «Антверпена» Сенне Ламменсом. Бельгийский клуб запрашивает 25 млн евро.
По информации GiveMeSport, подписание Ламменса не скажется на будущем Онана в клубе. Андре полностью сосредоточен на выступлениях за «Манчестер Юнайтед», и на данный момент манкунианцы не получали предложений по голкиперу.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: GiveMeSport
