  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Манчестер Юнайтед» по пенальти вылетел от «Гримсби Таун» в Кубке лиги, отыгравшись с 0:2! Кунья и Мбемо не забили в серии
747

«Манчестер Юнайтед» по пенальти вылетел от «Гримсби Таун» в Кубке лиги, отыгравшись с 0:2! Кунья и Мбемо не забили в серии

«МЮ» в гостях проиграл «Гримсби Таун» из 4-го дивизиона в Кубке английской лиги.

Матч второго раунда Кубка лиги проходил на стадионе «Бланделл Парк» в городе Клиторпс.

Спортс’’ вел текстовую онлайн-трансляцию игры.

Чарльз Вернэм открыл счет на 22-й минуте. Тайрелл Уоррен на 30-й увеличил преимущество хозяев. На 75-й Бриан Мбемо отыграл один мяч, забив первый гол за «Юнайтед». Харри Магуайр сравнял счет на 89-й.

Основное время матча завершилось со счетом 2:2.

В серии пенальти Андре Онана отразил удар Кларка Одуора, а Матеус Кунья и Бриан Мбемо не реализовали свои попытки. Послематчевая серия закончилась со счетом 12:11 в пользу «Гримсби».

Кубок лиги. 2-й раунд
27 августа 19:00, Бланделл Парк
Гримсби
Завершен
2 - 2
Счет в серии пенальти 12 - 11
Манчестер Юнайтед
Матч окончен
Счет в серии пенальти12 : 11
Перерыв
Мбемо
Бернс
Бруну Фернандеш
Кабиа
Онана
Пим
Шешко
Уоррен
де Лигт
Khouri
Магуайр
Суини
Майну
Тури
Зиркзе
McJannett
Матеус Кунья
Henry Oscar Brown
Диогу Далот
Стонтон
Маунт
Одуор
Мбемо
Бернс
Бруну Фернандеш
Кабиа
Пен
89’
  Магуайр
McJannett
88’
Khouri
87’
87’
Зиркзе
82’
Диалло   Зиркзе
Роджерс   Стонтон
79’
75’
  Мбемо
Макикран   Одуор
73’
Cameron Alexander Gardner   Кабиа
73’
Грин   Тури
64’
64’
Хевен   Маунт
Вернэм   Henry Oscar Brown
64’
46’
Доргу   Мбемо
46’
Угарте   де Лигт
46’
Фредриксон   Бруну Фернандеш
2тайм
Перерыв
36’
Фредриксон
  Уоррен
30’
  Вернэм
22’
Гримсби
Пим, Суини, McJannett, Уоррен, Роджерс, Макикран, Khouri, Вернэм, Грин, Бернс, Cameron Alexander Gardner
Запасные: Стонтон, Henry Oscar Brown, Тури, Одуор, Нвогу, Сунсап-Белл, Роуз, Sebastian James Auton, Кабиа
1тайм
Манчестер Юнайтед:
Онана, Хевен, Магуайр, Фредриксон, Матеус Кунья, Диалло, Доргу, Угарте, Майну, Диогу Далот, Шешко
Запасные: Леон, Бруну Фернандеш, Маунт, Мбемо, Хитон, Байындыр, де Лигт, Каземиро, Зиркзе
Подробнее

Статистика Кубка английской лиги

Аморима стоит уволить сейчас? После вылета от 4-й лиги4733 голоса
ДаМанчестер Юнайтед
НетРубен Аморим
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
logoМанчестер Юнайтед
logoГримсби Таун
logoКубок английской лиги
Бланделл Парк
онлайны
Чарльз Вернэм
Тайрелл Уоррен
logoБриан Мбемо
logoХарри Магуайр
Кларк Одуор
logoМатеус Кунья
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Кубок английской лиги. 2-й раунд. «Манчестер Юнайтед» проиграл по пенальти «Гримсби», «Эвертон» победил «Мэнсфилд», «Брайтон» забил 6 голов «Оксфорду»
66вчера, 21:21
Главные новости
Вратарь «Гримсби» Пим о победе: «Кипю от злости, ведь я болею за «МЮ». Но именно ради этого и играешь в футбол – просто блестяще»
111 минут назад
«МЮ» впервые вылетел из Кубка английской лиги от команды 4-го дивизиона. Команда Аморима проиграла «Гримсби»
323 минуты назад
Кубок лиг. 1/2 финала. «Интер Майами» Месси играет с «Орландо Сити»
1сегодня, 00:30Live
Аморим о вылете от «Гримсби»: «Победила единственная команда, которая была на поле. Игроки «МЮ» сделали заявление, начав матч без всякой интенсивности, и ясно, что это за заявление»
100вчера, 22:14
«Ливерпуль» примет «Саутгемптон» в 3-м раунде Кубка лиги, «Сити» сыграет с «Хаддерсфилдом», «Арсенал» – с «Порт Вейл», «Челси» – с «Линкольн Сити», «Вилла» – с «Брентфордом»
10вчера, 21:54
У «МЮ» нет побед в этом сезоне: поражение от «Арсенала», вылет по пенальти от «Гримсби», ничья с «Фулхэмом»
39вчера, 21:41
«МЮ» вылетел во 2-м раунде Кубка лиги впервые с 2014 года. Манкунианцы не проходят дальше четвертьфинала после победы в 2023-м при тен Хаге
59вчера, 21:31
Пас Агуэро на 93:20 – кто отдал? Ответ – внутри игры
вчера, 21:30Тесты и игры
«МЮ» и «Гримсби» нанесли по 13 ударов в серии пенальти. Вратарь хозяев Пим реализовал 11-метровый и отбил удар Куньи, Мбемо попал в перекладину, Онана парировал удар Одуора
14вчера, 21:29
«МЮ» вылетел из Кубка лиги от «Гримсби» из 4-го дивизиона. Онана пропустил в ближний угол и после ошибки на выходе, Мбемо не забил последний пенальти в серии
91вчера, 21:23
Ко всем новостям
Последние новости
«Бавария» и «Челси» ведут продвинутые переговоры об аренде Джексона. Мюнхенцы возьмут на себя всю зарплату форварда
358 минут назад
«Сочи» о Морено: «Врачи не выявили серьезных проблем со здоровьем и подтвердили, что госпитализация не требуется. Тренер чувствует себя удовлетворительно»
сегодня, 00:45
Компани о победе в Кубке Германии: «Ваэн» может собой гордиться. «Бавария» показала неидеальную игру, недостаточно вести 2:0, нужно забить третий гол»
2сегодня, 00:15
Тебас о критике еврокомиссаром Микаллефом матчей за границей: «Действительно ли один матч из 380 – большая проблема? Фанаты не из Европы заслуживают хотя бы раз увидеть свою команду вживую»
7вчера, 22:07
Батчи о Сперцяне: «Мог бы заиграть в любой команде любого чемпионата из топ-5 Европы. Эдо уже доказал, что он особенный футболист»
4вчера, 22:02
Еврокомиссар Микаллеф: «Европейский футбол должен оставаться в Европе. Перенос соревнований за границу – не инновация, а предательство фанатов. Это первое серьезное испытание со времен Суперлиги»
1вчера, 21:46
«Милан» договорился с Нкунку. Клубу также интересны Влахович, Довбик, Джексон и Эмболо (Sky Sport)
4вчера, 21:46
Онана отразил удар Одуора в серии пенальти с «Гримсби». Вратарь «МЮ» перевел мяч в перекладину
19вчера, 21:12
Фермин сказал окружению, что хочет остаться в «Барселоне». «Челси» предложил за хавбека 58 млн евро и готов улучшить условия личного контракта (Diario Sport)
9вчера, 21:04
Себальос хочет вернуться в «Бетис» и сообщил об этом клубу. Севильянцы не готовы платить 10-12 млн евро за хавбека «Реала», приоритет – подписание Антони и оборонительного полузащитника (COPE)
5вчера, 21:03