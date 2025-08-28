«Манчестер Юнайтед» по пенальти вылетел от «Гримсби Таун» в Кубке лиги, отыгравшись с 0:2! Кунья и Мбемо не забили в серии

«МЮ» в гостях проиграл «Гримсби Таун» из 4-го дивизиона в Кубке английской лиги.
Матч второго раунда Кубка лиги проходил на стадионе «Бланделл Парк» в городе Клиторпс.
Спортс’’ вел текстовую онлайн-трансляцию игры.
Чарльз Вернэм открыл счет на 22-й минуте. Тайрелл Уоррен на 30-й увеличил преимущество хозяев. На 75-й Бриан Мбемо отыграл один мяч, забив первый гол за «Юнайтед». Харри Магуайр сравнял счет на 89-й.
Основное время матча завершилось со счетом 2:2.
В серии пенальти Андре Онана отразил удар Кларка Одуора, а Матеус Кунья и Бриан Мбемо не реализовали свои попытки. Послематчевая серия закончилась со счетом 12:11 в пользу «Гримсби».
Завершен Счет в серии пенальти 12 - 11
Матч окончен
Счет в серии пенальти12 : 11
Cameron Alexander Gardner Кабиа
Фредриксон Бруну Фернандеш
Гримсби
Пим, Суини, McJannett, Уоррен, Роджерс, Макикран, Khouri, Вернэм, Грин, Бернс, Cameron Alexander Gardner
Запасные: Стонтон, Henry Oscar Brown, Тури, Одуор, Нвогу, Сунсап-Белл, Роуз, Sebastian James Auton, Кабиа
Манчестер Юнайтед:
Онана, Хевен, Магуайр, Фредриксон, Матеус Кунья, Диалло, Доргу, Угарте, Майну, Диогу Далот, Шешко
Запасные: Леон, Бруну Фернандеш, Маунт, Мбемо, Хитон, Байындыр, де Лигт, Каземиро, Зиркзе
Статистика Кубка английской лиги