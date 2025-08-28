«Манчестер Юнайтед» по пенальти вылетел от «Гримсби Таун» в Кубке лиги, отыгравшись с 0:2! Кунья и Мбемо не забили в серии

«МЮ» в гостях проиграл «Гримсби Таун» из 4-го дивизиона в Кубке английской лиги.

Матч второго раунда Кубка лиги проходил на стадионе «Бланделл Парк » в городе Клиторпс.

Спортс’’ вел текстовую онлайн-трансляцию игры.

Чарльз Вернэм открыл счет на 22-й минуте. Тайрелл Уоррен на 30-й увеличил преимущество хозяев. На 75-й Бриан Мбемо отыграл один мяч, забив первый гол за «Юнайтед». Харри Магуайр сравнял счет на 89-й.

Основное время матча завершилось со счетом 2:2.

В серии пенальти Андре Онана отразил удар Кларка Одуора, а Матеус Кунья и Бриан Мбемо не реализовали свои попытки. Послематчевая серия закончилась со счетом 12:11 в пользу «Гримсби».

Кубок лиги. 2-й раунд 27 августа 19:00, Бланделл Парк Гримсби Завершен 2 - 2 Счет в серии пенальти 12 - 11 Манчестер Юнайтед Счет в серии пенальти 12 : 11 Матч окончен Перерыв Мбемо

