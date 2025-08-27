Мбаппе останется капитаном сборной Франции, сообщил Дешам: «Но Килиан не один – буду выбирать, исходя из ситуации. Я назначил лидерами нескольких игроков»
Килиан Мбаппе останется капитаном сборной Франции.
Напомним, нападающий «Реала» вернулся в команду в марте после того, как пропустил два сбора национальной команды прошлой осенью.
«Что касается лидеров, я поручил эту обязанность нескольким игрокам, потому что это также позволяет им сделать шаг вперед. Иметь лидеров всегда было важно.
В конце концов, дело не в капитанской повязке; это ответственность, которая может кому-то подойти, а кому-то нет. Я буду выбирать, исходя из ситуации, но капитан остается капитаном, и это Килиан.
Но он не один, и ему тоже нужно полагаться на других игроков, обладающих лидерскими качествами в команде», – сказал главный тренер сборной Франции Дидье Дешам.
Другими лидерами команды он назвал Майка Меньяна, Ибраима Конате и Орельена Тчуамени.
Да
Нет
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: RMC Sport
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости