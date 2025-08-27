  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Мбаппе останется капитаном сборной Франции, сообщил Дешам: «Но Килиан не один – буду выбирать, исходя из ситуации. Я назначил лидерами нескольких игроков»
1

Мбаппе останется капитаном сборной Франции, сообщил Дешам: «Но Килиан не один – буду выбирать, исходя из ситуации. Я назначил лидерами нескольких игроков»

Килиан Мбаппе останется капитаном сборной Франции.

Напомним, нападающий «Реала» вернулся в команду в марте после того, как пропустил два сбора национальной команды прошлой осенью.

«Что касается лидеров, я поручил эту обязанность нескольким игрокам, потому что это также позволяет им сделать шаг вперед. Иметь лидеров всегда было важно.

В конце концов, дело не в капитанской повязке; это ответственность, которая может кому-то подойти, а кому-то нет. Я буду выбирать, исходя из ситуации, но капитан остается капитаном, и это Килиан.

Но он не один, и ему тоже нужно полагаться на других игроков, обладающих лидерскими качествами в команде», – сказал главный тренер сборной Франции Дидье Дешам.

Другими лидерами команды он назвал Майка Меньяна, Ибраима Конате и Орельена Тчуамени.

Аморима стоит уволить сейчас? После вылета от 4-й лиги17161 голос
ДаМанчестер Юнайтед
НетРубен Аморим
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: RMC Sport
logoДидье Дешам
logoСборная Франции по футболу
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
logoКилиан Мбаппе
logoМайк Меньян
logoМилан
logoЛиверпуль
logoпремьер-лига Англия
logoИбраима Конате
logoсерия А Италия
logoОрельен Тчуамени
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Мбаппе, Дембеле, Тюрамы, Меньян, Шерки и Олисе – в составе Франции на игры с Украиной и Исландией, Экитике – нет
49вчера, 12:42
Дешам о Мбаппе: «Оптимальная позиция для него и сборной – центр нападения. Он отыграл там весь сезон, стал лучшим бомбардиром европейских лиг»
27 июня, 10:49
Мбаппе отрицает конфликт с Дешамом: «Если бы мы поссорились, я бы не отвечал на его звонки – не могу притворяться. Разногласия могут случаться, даже если я не хочу – людям не стоит о них знать»
718 марта, 09:42
Главные новости
УЕФА примет решение о проведении матча «Барсы» и «Вильярреала» в Майами 11 сентября. Юристы работают над регламентом проведения матчей национальных лиг за границей (As)
99 минут назад
«ПСЖ» – главный фаворит ЛЧ по версии Goal. «Барса» – 2-я, «Арсенал» – 3-й, «Ливерпуль» – 4-й, «Реал» – 5-й, «Бавария» – 6-я, «Челси» – 7-й, «Ман Сити» – 8-й
2115 минут назад
«Спартак» продлил контракт с Пруцевым до 2028 года и отдал хавбека «Локомотиву» в аренду
2235 минут назад
Финалы ЛЧ будут начинаться на 3 часа раньше: «Цель – сделать игровой день приятным для всех, кто хочет приобщиться к этому зрелищу, и создать уютную атмосферу»
4846 минут назад
Агент Батракова про интерес из саудовской лиги: «Да, есть. От четырех команд из верхней части таблицы. Думаем, будет предложение от большого европейского клуба»
1959 минут назад
Мостовой приходит к гадалке с жалобой, что его не зовет «Спартак», в промо-ролике сборной России к матчу с Иорданией. Она вручает ему билеты на «Лукойл Арену»: «Теперь вы приглашены»
40сегодня, 09:36
Мерфи об «МЮ»: «Команда способна конкурировать, проблема – в схеме Аморима. Кто из полузащитников прогрессирует в ней? Они все сделали шаг назад»
33сегодня, 09:27
«Милан» договорился с «Челси» о переходе Нкунку за 35 млн евро, сумма может вырасти до 42 млн за счет бонусов. Хавбек подпишет 5-летний контракт
45сегодня, 09:24
Тед Лассо против Молодежки: выбираем лучшие сериалы и фильмы про спорт
сегодня, 09:00
Пономарев о словах Клаудиньо: «Заработал бабок и стал нас поливать. Пошли такие иностранцы в жопу. Надо наказать и заморозить счета, если такие есть»
32сегодня, 09:00
Ко всем новостям
Последние новости
Йорк о том, что Аморим не смотрел, как игроки бьют пенальти: «У тренеров есть разные суеверия – может, у Рубена оно такое. Мы придаем этому слишком большое значение»
через 1 минуту
Вышедший в ЛЧ с «Кайратом» Сорокин: «Точно не будем донорами очков. Сатпаев поможет, наша молодая звезда, напоминает Агуэро. Коренастый, бьет с двух ног, взрывной»
310 минут назад
«Вест Хэм» за 42 млн фунтов покупает Матеуша Фернандеша у «Саутгемптона»
534 минуты назад
Лапочкин о словах Аршавина про «левейшие пенальти»: «В прошлом туре РПЛ было действительно много легковесных 11-метровых. Хочется, чтобы все было очевидно и понятно, как говорил сам Мажич»
136 минут назад
ЦСКА встретится с «Краснодаром». Армейцы, команде нужна ваша поддержка в домашнем матче против быков!
345 минут назадРеклама
Колосков о «низком уровне образованности» Клаудиньо: «Непонятно, какое отношение СВО к нему имеет, приплел то, о чем не знает. Сожалею, что есть такие люди»
849 минут назад
Защитник «Оренбурга» Поройков о литературе для футболистов: «Отлично отношусь к этой идее. Читаю часто, беру на игры «Магию утра» Элрода. Если из книги делать определенные выводы, это поможет на поле»
354 минуты назад
Кроос о «Реале»: «В прошлом сезоне мы не обыграли ни одного по-настоящему сильного соперника. Очень необычно»
11сегодня, 09:40
«Байер» купит 20-летнего вингера «Монако» Бен-Сегира за 30+ млн евро с учетом бонусов
3сегодня, 09:39
Мартынович о новом формате ЛЧ: «Старый больше нравился, он понятнее. В Алма-Ате в январе -25 – если поставят домашние матчи, придется играть в манеже в Астане»
18сегодня, 09:14