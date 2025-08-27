Морено перенес гипертонический криз во время матча с «Краснодаром». Тренера «Сочи» увезли в больницу

Роберт Морено перенес гипертонический криз во время матча с «Краснодаром».

Главному тренеру «Сочи» стало плохо во время матча группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России против «Краснодара» (2:4). Морено отправился в подтрибунное помещение в сопровождении помощников, когда его команда праздновала гол в ворота «быков»

Спустя несколько минут комментатор «Матч ТВ» Роман Нагучев сообщил, что тренер находится в карете скорой помощи.

«Гипертонический криз, отправлен на скорой в больницу», – сообщили в «Сочи».