«Краснодар» выиграл 6 матчей подряд с общим счетом 21:3. Дальше – ЦСКА

«Краснодар» продлил победную серию до шести матчей.

Команда Мурада Мусаева обыграла «Сочи » (4:2) в FONBET Кубке России.

Ранее «быки» нанесли поражение «Крыльям Советов» (6:0), «Сочи» (5:1), «Оренбургу» (1:0) и «Динамо» (1:0) в Мир РПЛ . Московский клуб также был разгромлен в Кубке – 4:0.

31 августа «Краснодар » встретится с ЦСКА, еще не проигрывавшем в этом сезоне в чемпионате.