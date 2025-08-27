«Краснодар» выиграл 6 матчей подряд с общим счетом 21:3. Дальше – ЦСКА
«Краснодар» продлил победную серию до шести матчей.
Команда Мурада Мусаева обыграла «Сочи» (4:2) в FONBET Кубке России.
Ранее «быки» нанесли поражение «Крыльям Советов» (6:0), «Сочи» (5:1), «Оренбургу» (1:0) и «Динамо» (1:0) в Мир РПЛ. Московский клуб также был разгромлен в Кубке – 4:0.
31 августа «Краснодар» встретится с ЦСКА, еще не проигрывавшем в этом сезоне в чемпионате.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
