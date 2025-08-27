Перрен забил за «Краснодар» во 2-м матче подряд
Гаэтан Перрен забил за «Краснодар» во второй игре подряд.
Вингер отличился на 85-й минуте матча с «Сочи» в 3-м туре группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России. «Краснодар» одержал победу со счетом 4:2.
В предыдущем матче – с «Крыльями Советов» в Мир РПЛ (6:0) – Перрен забил и отдал голевую передачу на Джона Кордобу.
Подробную статистику футболиста, перешедшего в «Краснодар» из «Осера» этим летом, можно найти здесь.
Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
