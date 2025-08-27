Аморим о защитниках «МЮ»: «Об угловых у наших ворот много говорят, но с «Фулхэмом» у нас были моменты, пенальти, гол со стандарта. Это происходит в каждом матче»
Рубен Аморим оценил игру «Манчестер Юнайтед» в обороне и при стандартах.
– Достаточно ли защитники оберегают Алтая Байындыра?
– Да. Мы делаем все возможное.
Я знаю, что вы уделяете много внимания угловым у наших ворот, но если вы помните игру [с «Фулхэмом»], то у нас были моменты, и мы забили со стандарта. Мы заработали пенальти. По крайней мере один раз в концовке мяч прошел рядом с воротами.
Вы можете вспомнить каждую игру в Премьер-лиге. Назовите мне матч, в котором вы не увидели бы серьезного момента после углового? Это происходит в каждой игре, – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».
Да
Нет
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: BBC
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости