  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Уэйн Руни: «Сложно сказать, что Аморим будет тренировать «МЮ» следующие 4-5 лет. Мы видим то же, что и в прошлом сезоне – это беспокоит»
55

Уэйн Руни: «Сложно сказать, что Аморим будет тренировать «МЮ» следующие 4-5 лет. Мы видим то же, что и в прошлом сезоне – это беспокоит»

Уэйн Руни высказался о работе Рубена Аморима в «Манчестер Юнайтед».

Манкунианцы набрали один балл в двух матчах нынешнего сезона АПЛ. Команда уступила «Арсеналу» (0:1) и сыграла вничью с «Фулхэмом» (1:1).

Руни ответил на вопрос о том, является за португалец подходящим тренером для клуба.

«Сложно сказать.

Не думаю, что кто-то способен заявить: «Да, сто процентов». Не думаю, что сам Рубен Аморим сказал бы то же самое, учитывая то, что мы видим с тех пор, как он возглавляет команду.

Думаю, что в межсезонье клуб провел хорошую работу на трансферном рынке, но я все равно бы хотел подписания еще двух-трех футболистов.

Но да, судя по тому, что мы видим, сложно сказать, что Аморим будет главным тренером «Манчестер Юнайтед» в течение следующих четырех или пяти лет.

Очень бы хотелось, чтобы он все изменил, но иногда мы, возможно, слишком торопимся, ведь «Манчестер Юнайтед» привлекает много внимания, а в сезоне прошло всего два матча.

Тревожит то, что мы видим то же, что и в прошлом сезоне. Это вызывает беспокойство», – сказал бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни в подкасте The Wayne Rooney Show.

Увольнять ли Семака?43466 голосов
Да, прямо сейчасАртем Дзюба
Да, но позжеРоберто Манчини
Нет, сезон должен доработатьСергей Семак
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Metro
logoУэйн Руни
logoМанчестер Юнайтед
logoпремьер-лига Англия
logoРубен Аморим
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Невилл об игре «МЮ» против «Фулхэма»: «Оптимизм пошатнулся – старые шрамы снова открылись. Вратарь действует неуверенно, в центре полузащиты нужно решить вопросы»
43сегодня, 05:30
Аморим о Шешко: «Он учится тому, что игра в АПЛ еще быстрее, чем в Бундеслиге. Беньямин против «Фулхэма» оказался на поле не в лучшем моменте для «МЮ»
87сегодня, 03:55
Главные новости
«Ньюкасл» – «Ливерпуль». 0:1 – Гравенберх забил дальним ударом! Онлайн-трансляция
393 минуты назадLive
Губерниев о словах Клаудиньо: «Для таких людей Россия-матушка как дойная корова. Иностранные спортсмены выступают здесь, получают деньги, а потом лицемерно что-то высказывают»
1411 минут назад
Дуглас Сантос, Луис Энрике, Рафинья, Каземиро, Алиссон вызваны в сборную Бразилии на матчи с Чили и Боливией, Неймар и игроки «Реала» – нет
5727 минут назад
Чемпионат Англии. «Ньюкасл» играет с «Ливерпулем»
112338 минут назадLive
«Динамо» Махачкала обратилось в ЭСК после матча с «Зенитом» из-за пенальти Мостового, фола Эраковича на Табидзе и удара Мантуана локтем в лицо Магомедову
1949 минут назад
Серия А стартовала! «Интер» принимает «Торино», «Удинезе» и «Верона» сыграли вничью
13752 минуты назадLive
Майну может рассмотреть уход из «МЮ», если предложение устроит клуб (Talksport)
2сегодня, 18:32
Ямаль выложил фото с певицей Никки Николь в ее день рождения – с эмодзи двух сердец. Сообщалось, что у вингера «Барсы» роман с 25-летней аргентинкой
46сегодня, 18:13Фото
«Бавария» и Deutsche Telekom продлили соглашение на 7 лет. Клуб получит до 455 млн евро за весь срок контракта
8сегодня, 18:03
«Наполи» договорился с Хейлундом. Переговоры с «МЮ» – на финальной стадии
33сегодня, 17:55
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Испании. «Атлетик» обыграл «Райо Вальекано», «Севилья» принимает «Хетафе»
1958 минут назадLive
«Интер» – «Торино». 2:0 – Тюрам и Бастони забили. Онлайн-трансляция
1014 минут назадLive
«Ювентус» обсуждал с «ПСЖ» Бералдо. Туринцы интересуются защитником на случай ухода Келли
234 минуты назад
«Эвертон» купил 19-летнего Диблинга у «Саутгемптона» за 35+5 млн фунтов. Контракт с вингером – на 4 года
552 минуты назадФото
Мовсесьян об интересе к россиянам в Европе: «Идет посыл, что как только политическая ситуация изменится, много молодых игроков будут востребованы – Кисляк, Батраков, Раков»
11сегодня, 18:37
Первая лига. «Ротор» разгромил «Торпедо», «Урал» забил 4 гола «Волге»
37сегодня, 18:26
Медведев о желании Барриоса вернуться в Колумбию: «Лживая информация»
9сегодня, 18:23
Гурцкая о Сперцяне: «Краснодар» никуда его не отпустит. Как клуб, идущий за вторым титулом, продаст игрока в самом расцвете сил?»
13сегодня, 18:15
«Рома» работает над трансфером Джорджа из «Челси». Вингер также интересен «Лейпцигу»
1сегодня, 17:29
«Лидс» купил защитника «Лестера» Джастина за 8+2 млн фунтов
2сегодня, 17:16Фото