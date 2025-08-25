Уэйн Руни: «Сложно сказать, что Аморим будет тренировать «МЮ» следующие 4-5 лет. Мы видим то же, что и в прошлом сезоне – это беспокоит»

Уэйн Руни высказался о работе Рубена Аморима в «Манчестер Юнайтед».

Манкунианцы набрали один балл в двух матчах нынешнего сезона АПЛ. Команда уступила «Арсеналу» (0:1) и сыграла вничью с «Фулхэмом» (1:1).

Руни ответил на вопрос о том, является за португалец подходящим тренером для клуба.

«Сложно сказать.

Не думаю, что кто-то способен заявить: «Да, сто процентов». Не думаю, что сам Рубен Аморим сказал бы то же самое, учитывая то, что мы видим с тех пор, как он возглавляет команду.

Думаю, что в межсезонье клуб провел хорошую работу на трансферном рынке, но я все равно бы хотел подписания еще двух-трех футболистов.

Но да, судя по тому, что мы видим, сложно сказать, что Аморим будет главным тренером «Манчестер Юнайтед» в течение следующих четырех или пяти лет.

Очень бы хотелось, чтобы он все изменил, но иногда мы, возможно, слишком торопимся, ведь «Манчестер Юнайтед» привлекает много внимания, а в сезоне прошло всего два матча.

Тревожит то, что мы видим то же, что и в прошлом сезоне. Это вызывает беспокойство», – сказал бывший нападающий «Манчестер Юнайтед » Уэйн Руни в подкасте The Wayne Rooney Show.