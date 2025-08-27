Аканджи интересен «Кристал Пэлас». Лондонцы сделали запрос по защитнику «Сити», интересующему «Галатасарай» (ESPN)

Мануэль Аканджи интересен «Кристал Пэлас».

По данным ESPN, лондонский клуб присоединился к «Галатасараю», выразив заинтересованность в приобретении защитника «Манчестер Сити ».

Ранее сообщалось, что турецкий клуб согласовал с «горожанами» трансфер 30-летнего игрока за 15 млн фунтов.

Клуб АПЛ еще не делал официального предложения, но связался с «Сити» по поводу возможности трансфера.

Действующий контракт Аканджи истекает через два года. Манкунианцы оценивают футболиста примерно в 15 млн фунтов, отмечает ESPN.