Аканджи интересен «Кристал Пэлас». Лондонцы сделали запрос по защитнику «Сити», интересующему «Галатасарай» (ESPN)
Мануэль Аканджи интересен «Кристал Пэлас».
По данным ESPN, лондонский клуб присоединился к «Галатасараю», выразив заинтересованность в приобретении защитника «Манчестер Сити».
Ранее сообщалось, что турецкий клуб согласовал с «горожанами» трансфер 30-летнего игрока за 15 млн фунтов.
Клуб АПЛ еще не делал официального предложения, но связался с «Сити» по поводу возможности трансфера.
Действующий контракт Аканджи истекает через два года. Манкунианцы оценивают футболиста примерно в 15 млн фунтов, отмечает ESPN.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: ESPN
