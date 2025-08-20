6

«Ман Сити» хочет 18 млн фунтов за Аканджи, «Галатасарай» предложил 15 млн

«Сити» и «Галатасарай» расходятся в оценке трансфера Мануэля Аканджи на 3 млн фунтов.

Стамбульский клуб предложил за 30-летнего защитника 15 млн фунтов, тогда как «горожане» требуют 18 млн.

Ожидается, что сегодня «Галатасарай» проведет переговоры с агентом Аканджи.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Foot Mercato
