«Ман Сити» хочет 18 млн фунтов за Аканджи, «Галатасарай» предложил 15 млн
«Сити» и «Галатасарай» расходятся в оценке трансфера Мануэля Аканджи на 3 млн фунтов.
Стамбульский клуб предложил за 30-летнего защитника 15 млн фунтов, тогда как «горожане» требуют 18 млн.
Ожидается, что сегодня «Галатасарай» проведет переговоры с агентом Аканджи.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Foot Mercato
