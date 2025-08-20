«Галатасарай» и «Ман Сити» согласовали трансфер Аканджи за 15 млн фунтов. Турки сделают предложение защитнику в ближайшие часы
Мануэль Аканджи близок к переходу в «Галатасарай».
Турецкий клуб согласовал с «Манчестер Сити» трансфер 30-летнего защитника за 15 миллионов фунтов, сообщает Фабрицио Романо. Сторонам осталось уладить последние детали.
«Галатасарай» представит свое предложение самому игроку в ближайшие часы. Клуб надеется оформить сделку на этой неделе.
В прошлом сезоне АПЛ Аканджи провел 26 матчей. Подробную статистику швейцарца можно найти здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Фабрицио Романо
