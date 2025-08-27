«Челси» готов отдать Джексона в аренду с обязательным выкупом, если не сможет продать форварда. Переговоры с «Баварией» продолжаются

«Челси» готов отдать Николаса Джексона в аренду с обязательным выкупом.

Ранее сообщалось , что 24-летний нападающий договорился о переходе с «Баварией».

По данным журналиста Бена Джейкобса, лондонцы могут одобрить аренду с обязательством выкупа, если не удастся согласовать постоянный трансфер.

Клубам-претендентам известно, что размер арендной сделки составит 10 млн фунтов.

Отмечается, что переговоры с «Баварией» продолжаются.