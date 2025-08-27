Бабаев о Койта: «Уход связан с его личным желанием. Мы расстались на выгодных для ЦСКА условиях. Ждали от него большего, но это не неудачный трансфер»

Роман Бабаев назвал причину ухода Секу Койта из ЦСКА.

На прошлой неделе московский клуб объявил о переходе 25-летнего нападающего в турецкий «Генчлербирлиги» на правах аренды с обязательным выкупом.

«В первую очередь, уход Секу Койта связан с его личным желанием. Мы поговорили с Фабио [Челестини], он поддержал инициативу футболиста. В итоге, на выгодных для ЦСКА условиях, мы расстались с Койта.



Секу принес нам определенную пользу. С экономической точки зрения мы в плюсе.

Честно скажу, ждали большего. Возможно, сказался вопрос адаптации, но это однозначно не неудачный трансфер», – сказал генеральный директор ЦСКА.