ЦСКА может отдать Койта в аренду «Генчлербирлиги». Турки согласны на 150 тысяч евро + обязательный выкуп за 1,2 млн евро, армейцы хотят 500 тысяч евро и опцию выкупа за 1,5-2 млн (Иван Карпов)
ЦСКА может отдать Секу Койта в аренду «Генчлербирлиги».
Турецкий клуб хочет взять форварда в аренду за 150 тысяч евро с обязательным выкупом за 1,2 млн евро, сообщает инсайдер Иван Карпов.
ЦСКА же рассчитывает договориться на 500 тысяч евро за аренду и опцию выкупа за 1,5-2 млн. Также обсуждаются условия активации выкупа и проценты от будущей перепродажи (до 50%).
Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини не рассчитывает на 25-летнего малийца – с высокой долей вероятности игрок действительно покинет армейцев.
Вместе с тем, сообщения о переходе Койта пока далеки от реальности, в том числе слова брата игрока о полноценном трансфере. На текущий момент футболист договорился исключительно с самим «Генчлербирлиги» по условиям личного контракта. Сделка между клубами еще не согласована, отмечает Карпов.
Что «Спартаку» делать со Станковичем?13153 голоса
Заканчивать сейчас
Подождать пару игр
Дать 5 матчей
Не увольнять
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости