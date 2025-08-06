ЦСКА может отдать Койта в аренду «Генчлербирлиги». Турки согласны на 150 тысяч евро + обязательный выкуп за 1,2 млн евро, армейцы хотят 500 тысяч евро и опцию выкупа за 1,5-2 млн (Иван Карпов)

ЦСКА может отдать Секу Койта в аренду «Генчлербирлиги».

Турецкий клуб хочет взять форварда в аренду за 150 тысяч евро с обязательным выкупом за 1,2 млн евро, сообщает инсайдер Иван Карпов.

ЦСКА же рассчитывает договориться на 500 тысяч евро за аренду и опцию выкупа за 1,5-2 млн. Также обсуждаются условия активации выкупа и проценты от будущей перепродажи (до 50%).

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини не рассчитывает на 25-летнего малийца – с высокой долей вероятности игрок действительно покинет армейцев.

Вместе с тем, сообщения о переходе Койта пока далеки от реальности, в том числе слова брата игрока о полноценном трансфере. На текущий момент футболист договорился исключительно с самим «Генчлербирлиги » по условиям личного контракта. Сделка между клубами еще не согласована, отмечает Карпов.