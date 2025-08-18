  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Агент Койта подтвердил уход форварда из ЦСКА в «Генчлербирлиги»: «Сделка заключена»
Агент Койта подтвердил уход форварда из ЦСКА в «Генчлербирлиги»: «Сделка заключена»

Агент Секу Койта подтвердил, что форвард покинет ЦСКА.

Ранее сообщалось, что Койта перейдет в турецкий «Генчлербирлиги» на правах аренды с обязательным выкупом.

«Информация, что Секу Койта переходит «Генчлербирлиги», правда. Сделка заключена», – сказал брат Койта Мамаду, представляющий интересы нападающего.

В нынешнем сезоне Койта выходил на поле в 4 матчах РПЛ, проводя на поле в среднем 20 минут за игру. Его подробную статистику можно найти здесь.

А что теперь делать со Станковичем?19776 голосов
ОставлятьДеян Станкович
Все равно увольнятьСпартак
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoСпорт-Экспресс
logoвысшая лига Турция
агенты
logoГенчлербирлиги
logoЦСКА
logoСеку Койта
logoпремьер-лига Россия
возможные трансферы
