Агент Койта подтвердил уход форварда из ЦСКА в «Генчлербирлиги»: «Сделка заключена»
Агент Секу Койта подтвердил, что форвард покинет ЦСКА.
Ранее сообщалось, что Койта перейдет в турецкий «Генчлербирлиги» на правах аренды с обязательным выкупом.
«Информация, что Секу Койта переходит «Генчлербирлиги», правда. Сделка заключена», – сказал брат Койта Мамаду, представляющий интересы нападающего.
В нынешнем сезоне Койта выходил на поле в 4 матчах РПЛ, проводя на поле в среднем 20 минут за игру. Его подробную статистику можно найти здесь.
А что теперь делать со Станковичем?19776 голосов
Оставлять
Все равно увольнять
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости