Агент Койта подтвердил уход форварда из ЦСКА в «Генчлербирлиги»: «Сделка заключена»

Агент Секу Койта подтвердил, что форвард покинет ЦСКА.

Ранее сообщалось, что Койта перейдет в турецкий «Генчлербирлиги» на правах аренды с обязательным выкупом.

«Информация, что Секу Койта переходит «Генчлербирлиги », правда. Сделка заключена», – сказал брат Койта Мамаду, представляющий интересы нападающего.

В нынешнем сезоне Койта выходил на поле в 4 матчах РПЛ , проводя на поле в среднем 20 минут за игру. Его подробную статистику можно найти здесь.