«Зенит» принимает «Пари НН». Приходите поддержать петербуржцев на «Газпром Арене»!

В седьмом туре Мир РПЛ «Зенит» встретится с «Пари НН».

Матч пройдет в субботу, 30 августа, в 16:15 на стадионе «Газпром Арена».

Сине-бело-голубые после шести туров расположились на шестом месте в турнирной таблице чемпионата, имея девять очков в активе. Нижегородцы же идут на 15-й строчке, набрав три очка.

Перед началом игры пройдет выступление российской певицы Анны Асти. Приходите на домашний матч «Зенита» против «Пари НН»!

Билеты на матч можно приобрести по ссылке.