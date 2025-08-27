«Зенит» принимает «Пари НН». Приходите поддержать петербуржцев на «Газпром Арене»!
В седьмом туре Мир РПЛ «Зенит» встретится с «Пари НН».
Матч пройдет в субботу, 30 августа, в 16:15 на стадионе «Газпром Арена».
Сине-бело-голубые после шести туров расположились на шестом месте в турнирной таблице чемпионата, имея девять очков в активе. Нижегородцы же идут на 15-й строчке, набрав три очка.
Перед началом игры пройдет выступление российской певицы Анны Асти. Приходите на домашний матч «Зенита» против «Пари НН»!
Билеты на матч можно приобрести по ссылке.
