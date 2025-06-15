«Бавария» сыграет с «Веэном» из 3-й лиги в 1-м раунде Кубка Германии, «Байер» – с «Зонненхоф-Гроссаспахом», «Боруссия» Дортмунд – с «Рот-Вайссом»
На этой стадии выступление в турнире сразу начинают клубы Бундеслиги. Матчи 1-го раунда пройдут с 16 по 28 августа.
«Швайнфурт» – «Фортуна» Дюссельдорф
«Веэн» – «Бавария»
«Зонненхоф-Гроссаспах» – «Байер»
«Саарбрюкен» – «Магдебург»
«Локомотив» Лейпциг – «Шальке»
«Балингер» – «Хайденхайм»
«Ганза» – «Хоффенхайм»
«Блау-Вайсс Лоне» – «Гройтер Фюрт»
«Зандхаузен» – «РБ Лейпциг»
«Энерги» – «Ганновер»
«Хомбург» – «Хольштайн Киль»
«Ян Регенсбург» – «Кельн»
«Пройссен» – «Герта»
«Гютерсло» – «Унион Берлин»
«Шпортфройнде Лотте» – «Фрайбург»
«Динамо» Берлин – «Бохум»
«Айнтрахт» Нордерштедт – «Санкт-Паули»
«Любек» – «Дармштадт»
«Энгерс» – «Айнтрахт»
«Иллертиссен» – «Нюрнберг»
«Мезельвитц» – «Карлсруэ»
«Айнтрахт» Брауншвейг – «Штутгарт»
«Рот-Вайсс» Эссен – «Боруссия» Дортмунд
«Айнтрахт 1949» – «Кайзерслаутерн»
«Виктория» Кельн – «Падерборн»
«Атлас Дельменхорст» – «Боруссия» Менхенгладбах
«Халлешер» – «Аугсбург»
«Пирмазенс» – «Гамбург»
«Хемелинген» – «Вольфсбург»
«Ульм» – «Эльферсберг»