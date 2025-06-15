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  • «Бавария» сыграет с «Веэном» из 3-й лиги в 1-м раунде Кубка Германии, «Байер» – с «Зонненхоф-Гроссаспахом», «Боруссия» Дортмунд – с «Рот-Вайссом»
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«Бавария» сыграет с «Веэном» из 3-й лиги в 1-м раунде Кубка Германии, «Байер» – с «Зонненхоф-Гроссаспахом», «Боруссия» Дортмунд – с «Рот-Вайссом»

Состоялась жеребьевка первого раунда Кубка Германии-2025/26.

На этой стадии выступление в турнире сразу начинают клубы Бундеслиги. Матчи 1-го раунда пройдут с 16 по 28 августа.

«Динамо» Дрезден – «Майнц»

«Арминия» – «Вердер»

«Швайнфурт» – «Фортуна» Дюссельдорф

«Веэн» – «Бавария»

«Зонненхоф-Гроссаспах» – «Байер»

«Саарбрюкен» – «Магдебург»

«Локомотив» Лейпциг – «Шальке»

«Балингер» – «Хайденхайм»

«Ганза» – «Хоффенхайм»

«Блау-Вайсс Лоне» – «Гройтер Фюрт»

«Зандхаузен» – «РБ Лейпциг»

«Энерги» – «Ганновер»

«Хомбург» – «Хольштайн Киль»

«Ян Регенсбург» – «Кельн»

«Пройссен» – «Герта»

«Гютерсло» – «Унион Берлин»

«Шпортфройнде Лотте» – «Фрайбург»

«Динамо» Берлин – «Бохум»

«Айнтрахт» Нордерштедт – «Санкт-Паули»

«Любек» – «Дармштадт»

«Энгерс» – «Айнтрахт»

«Иллертиссен» – «Нюрнберг»

«Мезельвитц» – «Карлсруэ»

«Айнтрахт» Брауншвейг – «Штутгарт»

«Рот-Вайсс» Эссен – «Боруссия» Дортмунд

«Айнтрахт 1949» – «Кайзерслаутерн»

«Виктория» Кельн – «Падерборн»

«Атлас Дельменхорст» – «Боруссия» Менхенгладбах

«Халлешер» – «Аугсбург»

«Пирмазенс» – «Гамбург»

«Хемелинген» – «Вольфсбург»

«Ульм» – «Эльферсберг»

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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Sky Sport
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Блау-Вайсс Лоне
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logoЭнгерс
logoДинамо Берлин
logoШпортфройнде Лотте
logoКельн
logoЛокомотив Лейпциг
logoГанновер
logoШвайнфурт
logoХоффенхайм
logoВольфсбург
logoРот-Вайсс Эссен
logoСанкт-Паули
logoШальке
Хомбург
logoАугсбург
logoГройтер Фюрт
Мезельвитц
logoЭльферсберг
logoЛюбек
logoМагдебург
logoАйнтрахт Нордерштедт
logoШтутгарт
logoКайзерслаутерн
logoУльм
logoАтлас Дельменхорст
logoВердер
logoГютерсло
logoДинамо Дрезден
logoХайденхайм
logoУнион Берлин
logoГанза
logoПадерборн
logoБоруссия Дортмунд
logoЭнерги
logoБоруссия Менхенгладбах
logoФрайбург
logoБохум
Балингер
logoБавария
logoФортуна Дюссельдорф
logoКарлсруэ
logoЯн Регенсбург
logoАрминия
Пирмазенс
logoБайер
logoПройссен
logoХаллешер
logoЗандхаузен
logoГерта
logoМайнц
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logoИллертиссен
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