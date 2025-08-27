  • Спортс
  Кубок английской лиги. 2-й раунд. «Лидс» одолел «Шеффилд Уэнсдей», «Борнмут» уступил «Брентфорду», «Вулверхэмптон» обыграл «Вест Хэм»
7

Кубок английской лиги. 2-й раунд. «Лидс» одолел «Шеффилд Уэнсдей», «Борнмут» уступил «Брентфорду», «Вулверхэмптон» обыграл «Вест Хэм»

«Манчестер Юнайтед» в среду сыграет с «Гримсби» в Кубке английской лиги.

Во вторник «Борнмут» уступил «Брентфорду» (0:2), «Вулверхэмптон» обыграл «Вест Хэм» (3:2).

Кубок английской лиги

Второй раунд

Кубок лиги. 2-й раунд
26 августа 18:30, Молинью
Вулверхэмптон
Завершен
3 - 2
Вест Хэм
Матч окончен
86’
Гидо Родригес   Уилсон
86’
Тодибо   Фюллькруг
  Ларсен
84’
  Ларсен
82’
Хван Хи Чхан   Калайджич
81’
Андре
75’
Фер Лопес   Ларсен
73’
Белльгард   Гомес
73’
Москера   Доэрти
72’
Гомеш   Тшатшуа
72’
71’
Уорд-Проуз
70’
Агерд   Килмен
63’
  Лукас Пакета
Агбаду
54’
50’
  Соучек
2тайм
Перерыв
  Гомеш
43’
Хван Хи Чхан
43’
Вулверхэмптон
Джонстон, С. Буэно, Агбаду, Москера, Арьяс, Фер Лопес, Уго Буэно, Андре, Белльгард, Гомеш, Хван Хи Чхан
Запасные: Гомес, Доэрти, Мунеци, Тшатшуа, Чирева, Бентли, Калайджич, Ларсен, Меллер Вольф
1тайм
Вест Хэм:
Ареоля, Агерд, Мавропанос, Тодибо, Диуф, Соучек, Гидо Родригес, Уорд-Проуз, Уокер-Питерс, Лукас Пакета, Боуэн
Запасные: Килмен, Скарлз, Уилсон, Фюллькруг, Маршалл, Ирвинг, Орфорд, Хермансен, Поттс
Подробнее
Кубок лиги. 2-й раунд
26 августа 18:45, Турф Муур
Бернли
Завершен
2 - 1
Дерби Каунти
Матч окончен
Рэмзи
90’
+4’
  Сонне
90’
+1’
Флемминг   Ндайишимийе
78’
71’
Уорд   Уилсон
Броя   Барнс
63’
Тшауна   Банел
62’
62’
Брюстер   Вайманн
62’
Осборн   Томпсон
62’
Кларк   Браун
56’
Адамс
46’
Элдер   Кларк
Хамфрис   Туанзебе
46’
2тайм
Перерыв
35’
  Кларк
  Рэмзи
4’
Бернли
Вайсс, Пирес, Хамфрис, Уоррелл, Сонне, Тшауна, Рэмзи, Лоран, Эдвардс, Флемминг, Броя
Запасные: Делькруа, Marley Johannes Leuluai, Thomas Mark Tweedy, Туанзебе, Банел, Барнс, Гладки, Oliver Edmund David Pimlott, Ндайишимийе
1тайм
Дерби Каунти:
Викерс, Форсит, Сэндерсон, Руни, Элдер, Кларк, Осборн, Адамс, Уорд, Джексон, Брюстер
Запасные: Кларк, Ньямбе, Вайманн, Уилдон, Уилсон, Томпсон, Гаудмейн, Браун, О`Доннелл
Подробнее
Кубок лиги. 2-й раунд
26 августа 18:45, Стэдиум оф Лайт
Сандерленд
Завершен
1 - 1
Счет в серии пенальти 5 - 6
Хаддерсфилд
Матч окончен
Счет в серии пенальти5 : 6
Перерыв
Алексич
Касуму
Селт
Гуч
Ригг
Уайлз
Нил
Харнесс
Робертс
Радулович
Ле Фе
Кейн
Пен
90’
+10’
Чарльз   Радулович
90’
+10’
Daniel Vost   Кейн
Нил
90’
+4’
  Гиу
84’
Мукиеле   Селт
78’
Изидор   Алексич
78’
76’
Cameron James Nii Adjei Ashia   Jay Smith-Sway
76’
Тэйлор   Харнесс
68’
Каслдайн   Уайлз
Хаггинс   Jenson Oliver Jones
46’
2тайм
Перерыв
38’
Чарльз
Масуаку
38’
9’
  Каслдайн
Сандерленд
Пэттерсон, Джонс, Масуаку, Мукиеле, Хаггинс, Робертс, Ле Фе, Нил, Ригг, Изидор, Гиу
Запасные: Jack Whittaker, Алексич, Миддлемас, Абдуллахи, Мур, Селт, Jayden Jones, Jenson Oliver Jones, Тутеров
1тайм
Хаддерсфилд:
Николс, Руган, Уоллес, Уотмоу, Гуч, Касуму, Daniel Vost, Cameron James Nii Adjei Ashia, Каслдайн, Чарльз, Тэйлор
Запасные: Соренсен, Фини, Гудмен, Jay Smith-Sway, Радулович, Балкер, Кейн, Уайлз, Харнесс
Подробнее
Кубок лиги. 2-й раунд
26 августа 18:45, Дин Корт
Борнмут
Завершен
0 - 2
Брентфорд
Матч окончен
Араухо
90’
+1’
87’
Кайоде
86’
Оньека   Ярмолюк
80’
Игор Тиаго
Кристи   Адамс
74’
70’
Карвалью
Араухо
70’
Клюйверт   Брукс
66’
Крупи   Эванилсон
66’
65’
  Игор Тиаго
60’
Пиннок   Игор Тиаго
59’
Хики   Уаттара
59’
Миламбо   Кайоде
59’
Шаде   Коллинз
Адли
51’
Диаките   Сенеси
46’
Доук   Семеньо
46’
2тайм
Перерыв
34’
  Карвалью
Борнмут
Петрович, Солер, Диаките, Хилл, Араухо, Скотт, Кристи, Адли, Клюйверт, Доук, Крупи
Запасные: Семеньо, Деннис, Брукс, Адамс, Тавернье, Сенеси, Смит, Эванилсон, Трюффер
1тайм
Брентфорд:
Вальдимарссон, Пиннок, ван ден Берг, Айер, Миламбо, Хенри, Йенсен, Оньека, Хики, Карвалью, Шаде
Запасные: Ярмолюк, Дамсгор, Келлехер, Кайоде, Пирт-Харрис, Игор Тиаго, Льюис-Поттер, Коллинз, Уаттара
Подробнее
Кубок лиги. 2-й раунд
26 августа 19:00, Хиллсборо
Шеффилд Уэнсдей
Завершен
1 - 1
Счет в серии пенальти 3 - 0
Лидс
Матч окончен
Счет в серии пенальти3 : 0
Перерыв
Лонгстафф
Палмер
Калверт-Льюин
Угбо
Пиру
Бэннан
Пен
Джонсон
90’
84’
Окафор   Джеймс
Шипстон   Бэннан
81’
Сикейра   Палмер
81’
81’
  Богл
Шипстон
72’
71’
Байрэм   Богл
71’
Груев   Штах
Лоу   Угбо
65’
George Brown   Грейнджер
65’
  Дарлоу
63’
58’
Нмеча   Калверт-Льюин
58’
Ааронсон   Ньонто
2тайм
Перерыв
Отегбайо   Joe Emery
41’
Шеффилд Уэнсдей
Хорват, Макги, Уивер, Отегбайо, Джонсон, Торнтон, Шипстон, Фусир, Сикейра, George Brown, Лоу
Запасные: Harry Evers, Угбо, Макнил, Грейнджер, Стретч, Joe Emery, Бэннан, Палмер
1тайм
Лидс:
Дарлоу, Бийол, Борнаув, Харрисон, Байрэм, Лонгстафф, Груев, Окафор, Пиру, Ааронсон, Нмеча
Запасные: Богл, Гудмундссон, Штах, Ньонто, Грэй, Лукас Перри, Родон, Джеймс, Калверт-Льюин
Подробнее
Кубок лиги. 2-й раунд
27 августа 18:45, Крэйвен Коттэдж
Фулхэм
Не начался
Бристоль Сити
Кубок лиги. 2-й раунд
27 августа 18:45, Хилл Дикинсон
Эвертон
Не начался
Мэнсфилд

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Статистика Кубка английской лиги

