Кубок английской лиги. 2-й раунд. «Лидс» одолел «Шеффилд Уэнсдей», «Борнмут» уступил «Брентфорду», «Вулверхэмптон» обыграл «Вест Хэм»

«Манчестер Юнайтед» в среду сыграет с «Гримсби» в Кубке английской лиги.
Во вторник «Борнмут» уступил «Брентфорду» (0:2), «Вулверхэмптон» обыграл «Вест Хэм» (3:2).
Кубок английской лиги
Второй раунд
Вулверхэмптон
Джонстон, С. Буэно, Агбаду, Москера, Арьяс, Фер Лопес, Уго Буэно, Андре, Белльгард, Гомеш, Хван Хи Чхан
Запасные: Гомес, Доэрти, Мунеци, Тшатшуа, Чирева, Бентли, Калайджич, Ларсен, Меллер Вольф
Вест Хэм:
Ареоля, Агерд, Мавропанос, Тодибо, Диуф, Соучек, Гидо Родригес, Уорд-Проуз, Уокер-Питерс, Лукас Пакета, Боуэн
Запасные: Килмен, Скарлз, Уилсон, Фюллькруг, Маршалл, Ирвинг, Орфорд, Хермансен, Поттс
Бернли
Вайсс, Пирес, Хамфрис, Уоррелл, Сонне, Тшауна, Рэмзи, Лоран, Эдвардс, Флемминг, Броя
Запасные: Делькруа, Marley Johannes Leuluai, Thomas Mark Tweedy, Туанзебе, Банел, Барнс, Гладки, Oliver Edmund David Pimlott, Ндайишимийе
Дерби Каунти:
Викерс, Форсит, Сэндерсон, Руни, Элдер, Кларк, Осборн, Адамс, Уорд, Джексон, Брюстер
Запасные: Кларк, Ньямбе, Вайманн, Уилдон, Уилсон, Томпсон, Гаудмейн, Браун, О`Доннелл
Завершен Счет в серии пенальти 5 - 6
Матч окончен
Счет в серии пенальти5 : 6
Cameron James Nii Adjei Ashia Jay Smith-Sway
Хаггинс Jenson Oliver Jones
Сандерленд
Пэттерсон, Джонс, Масуаку, Мукиеле, Хаггинс, Робертс, Ле Фе, Нил, Ригг, Изидор, Гиу
Запасные: Jack Whittaker, Алексич, Миддлемас, Абдуллахи, Мур, Селт, Jayden Jones, Jenson Oliver Jones, Тутеров
Хаддерсфилд:
Николс, Руган, Уоллес, Уотмоу, Гуч, Касуму, Daniel Vost, Cameron James Nii Adjei Ashia, Каслдайн, Чарльз, Тэйлор
Запасные: Соренсен, Фини, Гудмен, Jay Smith-Sway, Радулович, Балкер, Кейн, Уайлз, Харнесс
Борнмут
Петрович, Солер, Диаките, Хилл, Араухо, Скотт, Кристи, Адли, Клюйверт, Доук, Крупи
Запасные: Семеньо, Деннис, Брукс, Адамс, Тавернье, Сенеси, Смит, Эванилсон, Трюффер
Брентфорд:
Вальдимарссон, Пиннок, ван ден Берг, Айер, Миламбо, Хенри, Йенсен, Оньека, Хики, Карвалью, Шаде
Запасные: Ярмолюк, Дамсгор, Келлехер, Кайоде, Пирт-Харрис, Игор Тиаго, Льюис-Поттер, Коллинз, Уаттара
Завершен Счет в серии пенальти 3 - 0
Матч окончен
Счет в серии пенальти3 : 0
Шеффилд Уэнсдей
Хорват, Макги, Уивер, Отегбайо, Джонсон, Торнтон, Шипстон, Фусир, Сикейра, George Brown, Лоу
Запасные: Harry Evers, Угбо, Макнил, Грейнджер, Стретч, Joe Emery, Бэннан, Палмер
Лидс:
Дарлоу, Бийол, Борнаув, Харрисон, Байрэм, Лонгстафф, Груев, Окафор, Пиру, Ааронсон, Нмеча
Запасные: Богл, Гудмундссон, Штах, Ньонто, Грэй, Лукас Перри, Родон, Джеймс, Калверт-Льюин
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
