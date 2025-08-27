Миятович о Винисиусе: «При Анчелотти его место в составе было в безопасности. Но Алонсо не очень интересует то, что бразилец сделал в прошлом»

Предраг Миятович прокомментировал непопадание Винисиуса Жуниора в старт «Реала».

«Реал Мадрид » обыграл «Реал Овьедо» (3:0) в матче 2-го тура Ла Лиги . Бразильский вингер мадридцев появился на поле на 63-й минуте, после чего забил гол и отдал результативный пас.

«В современном футболе никому не гарантировано место в составе, это очень важно.

При Анчелотти место Винисиуса было в безопасности. Вероятно, так будет и в сборной Бразилии, но что касается мадридского «Реала», то мы видим, что Хаби [Алонсо] не очень-то интересует то, что Винисиус сделал в прошлом», – сказал бывший нападающий «Реала».

Винисиус не ожидал, что начнет матч с «Овьедо» на скамейке. Алонсо не предупредил вингера «Реала»

Алонсо о Винисиусе не в старте «Реала»: «В футболе нужно принимать решения, думая об интересах команды»