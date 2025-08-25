Винисиус не ожидал, что начнет матч с «Овьедо» на скамейке. Алонсо не предупредил вингера «Реала»

Винисиус Жуниор не ожидал, что окажется на скамейке запасных.

«Реал Мадрид» обыграл «Реал Овьедо» (3:0) в матче 2-го тура Ла Лиги. Бразильский вингер мадридцев появился на поле на 63-й минуте, после чего забил гол и отдал результативный пас.

Винисиус не ожидал, что начнет эту игру не в стартовом составе, сообщает The Athletic со ссылкой на источники в окружении игрока. Главный тренер команды Хаби Алонсо не говорил с футболистом об этом перед матчем.

Алонсо о Винисиусе не в старте «Реала»: «В футболе нужно принимать решения, думая об интересах команды»