Алонсо о Винисиусе не в старте «Реала»: «В футболе нужно принимать решения, думая об интересах команды»
«Реал Мадрид» обыграл «Реал Овьедо» (3:0) в матче Ла Лиги. Бразильский вингер мадридцев появился на поле на 63-й минуте и забил гол.
«В футболе нужно принимать решения, думая об интересах команды. В матче против «Овьедо» было именно так.
Изменения от матча к матчу зависят от того, что нам нужно с точки зрения нашей игры и игры соперника.
Мы хотим, чтобы игроки чувствовали себя важными и были готовы выйти как в стартовом составе, так и со скамейки запасных.
Иногда можно выйти в стартовом составе и сыграть важную роль. А иногда нужно выйти на несколько минут и тоже сыграть важную роль, и Винисиус как раз это сделал. Так будет продолжаться весь сезон», – сказал главный тренер «Реала» Хаби Алонсо.
