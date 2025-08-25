Алонсо о Винисиусе не в старте «Реала»: «В футболе нужно принимать решения, думая об интересах команды»

Хаби Алонсо объяснил, почему Винисиус не сыграл в стартовом составе «Реала».

«Реал Мадрид» обыграл «Реал Овьедо» (3:0) в матче Ла Лиги. Бразильский вингер мадридцев появился на поле на 63-й минуте и забил гол.

«В футболе нужно принимать решения, думая об интересах команды. В матче против «Овьедо » было именно так.

Изменения от матча к матчу зависят от того, что нам нужно с точки зрения нашей игры и игры соперника.

Мы хотим, чтобы игроки чувствовали себя важными и были готовы выйти как в стартовом составе, так и со скамейки запасных.

Иногда можно выйти в стартовом составе и сыграть важную роль. А иногда нужно выйти на несколько минут и тоже сыграть важную роль, и Винисиус как раз это сделал. Так будет продолжаться весь сезон», – сказал главный тренер «Реала » Хаби Алонсо .

Дубль Мбаппе, злость Родриго и 1+1 Винисиуса со скамейки – так «Реал» убрал «Овьедо»