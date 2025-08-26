«Челси» предложил 50 млн евро за Фермина. Продажа решит все проблемы «Барсы» с фэйр-плей (Diario Sport)

«Челси» сделал официальное предложение по Фермину Лопесу.

Лондонский клуб готов заплатить 50 млн евро за 22-летнего полузащитника, сообщает Diario Sport.

«Барселона » всерьез рассматривает предложение «Челси », поскольку эта продажа решит все проблемы клуба с финансовым фэйр-плей.

Важное значение будет иметь решение самого Фермина, который осведомлен об интересе лондонцев.

В прошлом сезоне Ла Лиги Фермин забил 6 голов и отдал 5 голевых передач в 28 матчах. Его подробная статистика – здесь .