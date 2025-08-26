Флик о Ямале: «Абсолютный гений, в 18 лет определяет исход матчей. Он будет одним из лучших в истории футбола»
Ханс-Дитер Флик считает, что Ламин Ямаль станет одним из лучших в истории.
«Ламин – абсолютный гений. Особенно учитывая его возраст. В 18 лет он уже определяет исход матчей.
Он на верном пути. И он очень умен.
Конечно, он еще очень молод и должен учиться у других. Мы его поддерживаем. Я убежден, что он станет одним из лучших игроков в истории футбола», – сказал главный тренер «Барселоны» при получении приза от Bild.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Diario Sport
