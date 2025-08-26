Флик получил премию тренеру года по версии Bild. «Барса» при нем сделала золотой дубль в Испании
Ханс-Дитер Флик признан лучшим тренером года по версии Bild.
В понедельник в Гамбурге состоялась церемония вручения премии Sport Bild Awards. Возглавляющий «Барселону» 60-летний немецкий специалист получил награду лучшему тренеру года.
Напомним, в прошлом сезоне каталонский клуб под руководством Флика одержал победу в Ла Лиге и выиграл Кубок. «Барселона» в 9-й раз в истории сделала в Испании золотой дубль.
Флик принял участие в церемонии по видеосвязи.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Bild
