Энрике о прощании с Доннаруммой на «Парк-де-Пренс»: «Приятно видеть доверие и признание, поддержку болельщиков. Это особенный момент для Джиджо»

Луис Энрике отреагировал на прощание с Джанлуиджи Доннаруммой на стадионе «ПСЖ».

Парижане одолели «Анже» (1:0) на своем поле во 2-м туре Лиги 1. После матча итальянец подошел к трибуне фанатов «ПСЖ», скандировавших его имя, и попрощался с ними. Партнеры голкипера сперва находились в стороне, а затем окружили его. После этого Доннарумма совершил своеобразный круг почета по «Парк-де-Пренс ».

Ранее стало известно, что итальянский вратарь больше не будет играть за парижский клуб, несмотря на действующий контракт.

«Всегда приятно видеть поддержку болельщиков. Я понимаю, что это особенный момент для Джиджо.

С этим трудно справиться, но здорово видеть доверие и признание», – сказал главный тренер «ПСЖ ».