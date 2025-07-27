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«Аль-Наср» сделал предложение по Антони. «МЮ» хочет 50 млн фунтов за вингера

«Аль-Наср» Криштиану Роналду начал работу по подписанию Антони.

Как сообщает Foot Mercato, саудовский клуб сделал предложение «Манчестер Юнайтед», сумма которого не разглашается.

По данным UOL, манкунианцы рассчитывают получить за вингера 50 млн фунтов. Его действующий контракт с «Юнайтед» рассчитан до лета 2027 года.

Вторую половину прошлого сезона бразилец провел в аренде в «Бетисе». На его счету 5 голов и 2 результативные передачи в 17 матчах Ла Лиги за испанский клуб.

С полной статистикой 25-летнего игрока можно ознакомиться здесь.

Ранее «Челси» и «Аль-Наср» согласовали трансфер Жоау Феликса за 30 млн евро, сумма вырастет до 50 млн с учетом бонусов и процента от перепродажи.

Два топ-клуба Саудовской Аравии интересуются Антони. Возвращение вингера «МЮ» в «Бетис» маловероятно

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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Foot Mercato
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