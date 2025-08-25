«Бавария», «Байер» и «Атлетико» следят за ситуацией с Антони. «Бетис» продолжает переговоры с «МЮ»

«Бетис» все еще хочет вернуть Антони.

Испанский клуб обсуждает с «Манчестер Юнайтед » возможный переход 25-летнего вингера, но еще не предложил условия, которые устроили бы англичан. Манкунианцы не хотят отдавать игрока в еще одну аренду и предпочитают продать его, сообщает Sky Sports.

За ситуацией с бразильским футболистом следят «Бавария », «Байер » и «Атлетико ».

Антони провел вторую половину прошлого сезона в «Бетисе» на правах аренды. В рамках Ла Лиги он провел 17 матчей, отличившись 5 голами и 2 ассистами.

