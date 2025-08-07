«Бенфика» хотела арендовать Антони, «МЮ» предпочитает продажу вингера. Бразилец хочет вернуться в «Бетис», но клуб считает его слишком дорогим (Goal)
«Бенфика» хочет арендовать Антони у «МЮ».
По информации Goal, португальский клуб сделал запрос по поводу возможной аренды вингера, но «Манчестер Юнайтед» предпочитает продать футболиста, оценивая его примерно в 40 млн евро. MaisFutebol сообщает, что переговоры между клубами продолжаются.
Отмечается, что Антони хочет вернуться в «Бетис», где провел на правах аренды вторую половину минувшего сезона. Испанский клуб также заинтересован в бразильце, но считает слишком высокими финансовые требования «МЮ».
Что «Спартаку» делать со Станковичем?13450 голосов
Заканчивать сейчас
Подождать пару игр
Дать 5 матчей
Не увольнять
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Goal
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости