«Бенфика» хотела арендовать Антони, «МЮ» предпочитает продажу вингера. Бразилец хочет вернуться в «Бетис», но клуб считает его слишком дорогим (Goal)

«Бенфика» хочет арендовать Антони у «МЮ».

По информации Goal, португальский клуб сделал запрос по поводу возможной аренды вингера, но «Манчестер Юнайтед » предпочитает продать футболиста, оценивая его примерно в 40 млн евро. MaisFutebol сообщает , что переговоры между клубами продолжаются.

Отмечается, что Антони хочет вернуться в «Бетис », где провел на правах аренды вторую половину минувшего сезона. Испанский клуб также заинтересован в бразильце, но считает слишком высокими финансовые требования «МЮ».