Семак про 5:3 с «Оренбургом»: «Хорошо сыграли, если много забили. Не очень приятно пропускать три мяча. Если мы ошибаемся в простых ситуациях, это не признак раскрепощения»

Сергей Семак доволен победой в матче с «Оренбургом» (5:3) в FONBET Кубке России.

«Хорошо сыграли, если много забили. Это говорит о том, что в атаке сегодня создавали моменты.

Не очень приятно пропускать три мяча. Радует, что эти три пропущенных мяча доставили радость болельщикам, которые пришли. Спасибо огромное нашим фанатам, которые приезжают и поддерживают нас.

Если мы ошибаемся в простых ситуациях, наверное, это не признак раскрепощения. В атаке есть положительные моменты», – сказал главный тренер «Зенита ».