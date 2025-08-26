«Зенит» набрал 9 очков в 3 турах группового этапа Кубка. Только команда Семака победила во всех матчах в игровое время

«Зенит» демонстрирует максимальный результат в FONBET Кубке России.

Команда Сергея Семака сегодня победила «Оренбург » (5:3) в 3-м туре группового этапа. Ранее были обыграны «Ахмат» (2:1) и «Рубин» (3:0). Таким образом, у петербуржцев 9 очков.

Только «Зениту » удалось победить во всех матчах в игровое время. «Динамо» Махачкала и «Акрон», у которых пока по два матча, один раз выиграли в основное время, еще один – по пенальти, у них по 5 очков.