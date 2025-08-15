Влахович интересен «Ньюкаслу». «Ювентус» хочет продать форварда с истекающим контрактом

Душан Влахович может перейти в «Ньюкасл» до закрытия летнего трансферного окна.

«Сороки» интересуются форвардом «Ювентуса », который в июне 2026 года может стать свободным агентом. Также за сербом в последнее время следила «Барселона».

Руководство туринского клуба намерено продать Влаховича из-за его высокой зарплаты в размере 12 млн евро в год, тогда как тренера «Юве» Игора Тудора серб устраивает – он вписывается в его схему, вдобавок у нападающего хорошие отношения с одноклубниками.

В 29 матчах прошлого сезона Серии А на счету Влаховича 10 голов и 4 ассиста.