Влахович интересен «Ньюкаслу». «Ювентус» хочет продать форварда с истекающим контрактом
Душан Влахович может перейти в «Ньюкасл» до закрытия летнего трансферного окна.
«Сороки» интересуются форвардом «Ювентуса», который в июне 2026 года может стать свободным агентом. Также за сербом в последнее время следила «Барселона».
Руководство туринского клуба намерено продать Влаховича из-за его высокой зарплаты в размере 12 млн евро в год, тогда как тренера «Юве» Игора Тудора серб устраивает – он вписывается в его схему, вдобавок у нападающего хорошие отношения с одноклубниками.
В 29 матчах прошлого сезона Серии А на счету Влаховича 10 голов и 4 ассиста.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: La Gazzetta dello Sport
