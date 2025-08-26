Гендиректор «Динамо» Пивоваров: «У нас несколько самых принципиальных соперников: «Спартак», «Зенит» и «Краснодар». Результаты против «быков» не радуют, в последней игре привезли сами»

Гендиректор «Динамо» включил «Краснодар» в число принципиальных соперников.

«У «Динамо » есть несколько самых принципиальных соперников: «Спартак », «Зенит » и «Краснодар ».

Результаты против «Краснодара» действительно не радуют, но если вспоминать последнюю игру, то там мы всего-то привезли сами себе.

Поэтому не стал бы выделять самого-самого из принципиальных соперников для нас», – сказал Павел Пивоваров .