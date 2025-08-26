Гафин о селекции «Динамо»: «Мы практически полностью выполнили свой трансферный план. Задача тренерского штаба – распорядиться имеющимися ресурсами»

Дмитрий Гафин заявил, что «Динамо» выполнило план по трансферам.

«Динамо » занимает 7-е место в таблице Мир РПЛ с 8 очками после 6 матчей. В 6-м туре бело-голубые дома разгромили «Пари НН» (3:0).

– После неудач последнего времени крупная победа дает надежду, что все наладится?

– Победа всегда бывает своевременной, а в этот раз особенно.

– На прошлой неделе клуб подписал Антона Миранчука – Карпину купили всех, кого он хотел. Клуб вправе требовать результата. Можно ли говорить о том, что все просьбы тренера по усилению удовлетворены?

– Действительно, на сегодняшний день мы практически полностью выполнили свой трансферный план, и теперь задача тренерского штаба – распорядиться имеющимися ресурсами, – сказал глава совета директоров московского клуба.